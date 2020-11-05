05.11.2020 (16:04)

Военнослужащих ЮВО доставили в район проведения учения «Дружба-2020» в Пакистане

Военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), прибывших в Исламскую Республику Пакистан для участия в совместном российско-пакистанском военном учении «Дружба-2020» на аэродром Исламабад, встретили представители вооруженных сил Пакистана, а также военный атташе при Посольстве Российской Федерации.

Всех российских военнослужащих на месте обеспечили завтраком и бутилированной водой.

Военнослужащих ЮВО доставили на комфортабельных автобусах в н.п. Тарбела в 50 километрах западнее от Исламабада, где на базе полигона сил специальных операций будут проведены тактические этапы совместного военного учения.

Охрану и перемещение автоколонн к месту учения обеспечили подразделения быстрого реагирования Вооруженных сил Пакистана.

Прибывших гостей разместили в специально подготовленных комнатах, оборудованных кулерами с питьевой водой и кондиционерами.

В совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2020», которое проводится с 5 по 21 ноября, принимают участие более 70 военнослужащих ЮВО.

Мероприятие направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года. От Вооруженных Сил Российской Федерации в нем принимают участие военнослужащие роты специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Ставрополье.

В 2020 году пройдет пятое совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020», первое учение проводилось в Пакистане. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводиться в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО, на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Всего на учение будут привлечены более 150 военнослужащих России и Пакистана.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в мире, этапы учения пройдут с соблюдением всех мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

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