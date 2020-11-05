05.11.2020 (10:34)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах завершается перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

В армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах более 80% вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) переведено на зимний режим эксплуатации.

В соответствии с планом мероприятий проведены все виды технического обслуживания бронетанковой, автомобильной и специальной техники, а также занятия с личным составом по вопросам эксплуатации ВВСТ в условиях низких температур.

Специалисты выполнили около 50 технических операций на каждой единице вооружения и военной техники, проверили работоспособность агрегатов, электрических и гидравлических систем, а также выполнили замену масел, смазок, охлаждающей жидкости.

Кроме того, завершается ремонт и восстановление объектов военной инфраструктуры, автомобильных боксов, пунктов заправки, складских зон и пунктов технического обслуживания.

Для обслуживания образцов военной техники, стоящей на заводской гарантии, были привлечены специализированные бригады обслуживающих организаций.

В ходе сезонного обслуживания ВВСТ военнослужащие подразделений армейского корпуса ВВО использовали несколько десятков тонн разнообразных масел, специальных смазок и жидкостей.

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