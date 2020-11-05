05.11.2020 (15:25)

Молодые лётчики и штурманы Энгельсского соединения дальней авиации выполнили полеты в Саратовской области

Молодые лётчики и штурманы Энгельсского соединения дальней авиации выполнили плановые полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС.

Учебно-тренировочные полеты проходили под контролем опытных инструкторов.

Экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, технику пилотирования с элементами воздушной навигации, а также элементы взаимодействия с группой руководства полетами.

«В этом учебном году молодые офицеры выполнили установленную норму налета в количестве 100 часов. Они отработали все основные элементы боевой подготовки с хорошими показателями, продемонстрировав полученные навыки и знания на итоговой сдаче летний период обучения», — рассказал командир авиационного полка дальней авиации полковник Александр Симоненко.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено 15 вылетов.

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