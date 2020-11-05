05.11.2020 (14:16)
В Дагестане сданы три жилых девятиэтажных дома для военнослужащих и членов их семей подразделений Каспийской флотилии
В Дагестане сданы и введены в эксплуатацию три жилых дома для военнослужащих и членов их семей подразделений Каспийской флотилии (КФл).
Развитие инфраструктуры и жилого фонда КФл в новом пункте базирования началось с возведения микрорайона в феврале 2019 года. Было построено четыре дома, а уже в июне текущего года был сдан дом на 168 служебных квартир для военнослужащих флотилии.
Девятиэтажные новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности в данном регионе. Также при строительстве использовались новейшие теплоизоляционные материалы, смонтирована современная система отопления и водоотведения. По периметру жилого комплекса оборудована система видеонаблюдения, на фасадах зданий установлены видеокамеры.
Все квартиры имеют улучшенную планировку, выполнен качественный ремонт, установлена мебель и бытовая техника. В благоустроенных дворах оборудованы детские игровые площадки, клумбы, беседки и автомобильные парковки.
В октябре текущего года более 20 семей военнослужащих флотилии в торжественной обстановке получили ключи от новых служебных квартир в современных домах жилого комплекса.
Кроме того, рядом с новыми домами расположены в шаговой доступности детские сады, медицинские, образовательные и социально-бытовые учреждения города.