05.11.2020 (14:16)

В Дагестане сданы три жилых девятиэтажных дома для военнослужащих и членов их семей подразделений Каспийской флотилии

В Дагестане сданы и введены в эксплуатацию три жилых дома для военнослужащих и членов их семей подразделений Каспийской флотилии (КФл).

Развитие инфраструктуры и жилого фонда КФл в новом пункте базирования началось с возведения микрорайона в феврале 2019 года. Было построено четыре дома, а уже в июне текущего года был сдан дом на 168 служебных квартир для военнослужащих флотилии.

Девятиэтажные новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности в данном регионе. Также при строительстве использовались новейшие теплоизоляционные материалы, смонтирована современная система отопления и водоотведения. По периметру жилого комплекса оборудована система видеонаблюдения, на фасадах зданий установлены видеокамеры.

Все квартиры имеют улучшенную планировку, выполнен качественный ремонт, установлена мебель и бытовая техника. В благоустроенных дворах оборудованы детские игровые площадки, клумбы, беседки и автомобильные парковки.

В октябре текущего года более 20 семей военнослужащих флотилии в торжественной обстановке получили ключи от новых служебных квартир в современных домах жилого комплекса.

Кроме того, рядом с новыми домами расположены в шаговой доступности детские сады, медицинские, образовательные и социально-бытовые учреждения города.

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