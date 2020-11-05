05.11.2020 (14:11)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведены сборы с личным составом инженерно-саперного подразделения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье (ОГРВ ПРРМ) прошли сборы с военнослужащими инженерно-саперного подразделения.

В сборах приняло участие около 20 специалистов ОГРВ ПРРМ. На теоретическом этапе сборов личный состав изучил устройство, тактико-технические характеристики, принцип действия и предназначение минно-взрывных и заградительных устройств.

При проведении практического этапа военнослужащие отработали действия инженерно-разведывательного дозора, порядок обезвреживания мин, а также проделывание проходов в завалах и минно-взрывных заграждениях. Особое внимание уделялось действиям военнослужащих при разминировании и подрыве противотанковых и противопехотных мин противника.

Сборы с военнослужащими инженерно-саперного подразделения носили плановый характер и прошли на специально оборудованных учебных местах и инженерном поле.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице