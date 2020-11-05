05.11.2020 (13:45)

В свой профессиональный праздник разведчики ЦВО провели учения в Сибири

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в свой профессиональный праздник провели учение на полигоне Юргинский.

По замыслу учения, незаконное вооруженное формирование организовало лагерь подготовки диверсантов и полевой узел связи. Для сбора разведывательной информации о деятельности условного противника разведчики совершили многокилометровый марш в назначенный район. В ходе проведения мероприятий по разведке военнослужащие вскрыли маршрут перемещения пешего патруля и место расположения лагеря условного врага. Командиром разведчиков было принято решение об организации засады и захвате членов бандгруппы. Используя подручные средства, военнослужащие выполнили маскировку позиций и по установленному сигналу произвели нападение на пеший патруль и его ликвидацию. Разведчики также устроили засаду на транспортные средства «противника» и захватили секретные документы. После сбора необходимой информации военнослужащие вышли на связь с вышестоящим командованием и передали точные координаты лагеря и узла связи условного противника для нанесения авиационного удара.

Кроме того, в ходе проведения учения военнослужащие разведывательных подразделений преодолели психологическую полосу препятствий, протяженностью более 500 метров.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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