Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.11.2020 (13:36)

Военнослужащие ЮВО прибыли в Пакистан для участия в совместном военном учении «Дружба-2020»

Самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 в Исламскую Республику Пакистан для участия в совместном российско-пакистанском военном учении «Дружба-2020» прибыли военнослужащие Южного военного округа (ЮВО).

В международном учении задействовано более 70 военнослужащих роты специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО, а также офицеры штаба руководства.

В ходе учения военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении задач в рамках учебных боевых действий, в частности, по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020» пройдет в период с 5 по 21 ноября. Церемония открытия совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2020» запланирована на 8 ноября в н.п. Тарбела в 50 км на северо-западе от столицы Исламской Республики Пакистан – Исламабада.

Совместное учение, направленное на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в мире этапы учения пройдут с соблюдением всех мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Все российские военнослужащие перед убытием на учение прошли тестирование на Covid-19.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

В 2020 году пройдет пятое совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020», первое учение проводилось в Пакистане. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводится в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО, на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Всего на учение будут привлечены более 150 военнослужащих России и Пакистана.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Расчеты беспилотных летательных аппаратов ЮВО на Северном Кавказе в летнем периоде обучения преодолели расстояние свыше 22 тыс. км
Спецназ ЮВО на Кубани отработал диверсионные действия в тылу условного противника после масштабного десантирования
Более 1,5 тыс. связистов ЮВО провели комплексную радиотренировку с применением новейших автоматизированных средств управления
Более 60 тыс. га территории военных полигонов ЮВО очищено от взрывоопасных предметов перед новым учебным периодом

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false