05.11.2020 (13:36)

Военнослужащие ЮВО прибыли в Пакистан для участия в совместном военном учении «Дружба-2020»

Самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 в Исламскую Республику Пакистан для участия в совместном российско-пакистанском военном учении «Дружба-2020» прибыли военнослужащие Южного военного округа (ЮВО).

В международном учении задействовано более 70 военнослужащих роты специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО, а также офицеры штаба руководства.

В ходе учения военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении задач в рамках учебных боевых действий, в частности, по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020» пройдет в период с 5 по 21 ноября. Церемония открытия совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2020» запланирована на 8 ноября в н.п. Тарбела в 50 км на северо-западе от столицы Исламской Республики Пакистан – Исламабада.

Совместное учение, направленное на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в мире этапы учения пройдут с соблюдением всех мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Все российские военнослужащие перед убытием на учение прошли тестирование на Covid-19.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

В 2020 году пройдет пятое совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020», первое учение проводилось в Пакистане. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводится в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО, на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Всего на учение будут привлечены более 150 военнослужащих России и Пакистана.

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