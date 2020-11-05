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05.11.2020 (13:14)

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН состоялось награждение победительницы конкурса красоты «Мисс Красная звезда»

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН состоялась церемония награждения самой красивой девушки в Вооружённых Силах РФ, проходящей службу в учебном заведении.

Победительницу конкурса красоты «Мисс Красная звезда» – военнослужащую Ракетных войск стратегического назначения – лейтенанта Кристину Заворотную наградили начальник Серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-майор Андрей Морозов и представитель газеты «Красная звезда».

Победительницей конкурса Кристина стала по результатам зрительского электронного голосования, которое проходило на официальном сайте газеты Вооружённых Сил Российской Федерации РФ «Красная звезда».

На победу Кристина не рассчитывала, просто отправила свою фотографию на конкурс и написала короткий рассказ о себе. О публикации фотографии узнала случайно. 48 участниц, пройдя отборочный тур, претендовали на звание  «Мисс «Красная звезда», но вся страна проголосовала за Кристину.

Несмотря на победу в конкурсе красоты, она будет делать не модельную, а военную карьеру. Свою победу самая красивая девушка в Вооружённых Силах РФ приурочила к 200-летию Военной академии РВСН, которое учебное заведение отметит в декабре этого года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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