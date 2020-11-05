05.11.2020 (12:32)

Расчеты беспилотных летательных аппаратов ЮВО на Северном Кавказе в летнем периоде обучения преодолели расстояние свыше 22 тыс. км

Общий налет расчетов беспилотной авиации 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в летнем периоде обучения составил более 5 тыс. часов, преодолено расстояние в 22 тыс. км.

Комплексы беспилотной авиации активно применялись в различных тактических учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений. Поражение мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу противника, осуществлялось по новым нормативам, в соответствии с которыми время поиска целей сокращено за счёт применения беспилотной авиации.

Основным экзаменом для подразделений беспилотной авиации 49-й армии являлось учение «Кавказ-2020», где были применены сразу несколько комплексов для выдачи координат артиллерийским, разведывательным и танковым подразделениям.

Применение беспилотников при выполнении практических стрельб позволило артиллеристам точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить поправки для ведения огня в различных погодных условиях.

Комплексы БпЛА в ходе учений использовались днем и ночью в различных климатических условиях, в том числе в горной местности.

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