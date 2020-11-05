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05.11.2020 (12:19)

Спецназ ЮВО на Кубани отработал диверсионные действия в тылу условного противника после масштабного десантирования

Разведывательные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае на полигоне Молькино отработали диверсионные действия в глубоком тылу условного противника с применением новейшего оптико-электронного комплекса наблюдения «Ирония», поступившего на оснащение спецподразделений в текущем году.

Группы военнослужащих совершили десантирование в различных точках полигона, а затем 15-километровый марш-бросок по пересеченной местности в район ведения разведки, вскрыли расположение главных сил условного противника, передали координаты объектов противовоздушной обороны, провели налет на командный пункт и вывели из строя узел связи.

При выходе в район эвакуации разведчики отразили атаку подразделений условного противника.

К тактико-специальному учению было привлечено около 600 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе новые беспилотные летательные аппараты, переносные станции наземной разведки, бронеавтомобили «Тигр», а также вертолеты Ми-8АМТШ армейской авиации ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спецназ
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