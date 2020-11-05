Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.11.2020 (12:12)

Более 1,5 тыс. связистов ЮВО провели комплексную радиотренировку с применением новейших автоматизированных средств управления

Военнослужащие подразделений войск связи Южного военного округа (ЮВО) провели комплексную радиотренировку. Специалисты организовали устойчивую защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

К мероприятиям было привлечено более 1,5 тыс. человек, задействовано около 200 единиц техники, в том числе новейшие автоматизированные подвижные комплексы АПЕ-5, многоцелевые мобильные комплексы связи «Редут-2УС», станции спутниковой связи семейства «Ливень», радиорелейные станции Р-419 Л1, цифровые радиорелейные станции-аппаратные Р-416ГМ.

Специалисты связи ЮВО выполнили нормативы по развертыванию, работе и маскировке современных аппаратных станций и комплексов связи как в дневное, так и в ночное время.

Особое внимание было уделено проверке работы коммутационного оборудования и специальной аппаратуры и всех видов связи.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Более 20 тыс. военнослужащих ЮВО и члены их семей отметили День народного единства на Северном Кавказе
Более 1 тыс. призывников из Дагестана отправились к местам прохождения службы в рядах ВС РФ
В войсках ЮВО прошел день национальной кухни в честь Дня народного единства
Военнослужащие ЮВО завершили подготовку к российско-пакистанскому учению «Дружба-2020»

Метки:
Южный военный округ , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false