05.11.2020 (12:12)

Более 1,5 тыс. связистов ЮВО провели комплексную радиотренировку с применением новейших автоматизированных средств управления

Военнослужащие подразделений войск связи Южного военного округа (ЮВО) провели комплексную радиотренировку. Специалисты организовали устойчивую защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

К мероприятиям было привлечено более 1,5 тыс. человек, задействовано около 200 единиц техники, в том числе новейшие автоматизированные подвижные комплексы АПЕ-5, многоцелевые мобильные комплексы связи «Редут-2УС», станции спутниковой связи семейства «Ливень», радиорелейные станции Р-419 Л1, цифровые радиорелейные станции-аппаратные Р-416ГМ.

Специалисты связи ЮВО выполнили нормативы по развертыванию, работе и маскировке современных аппаратных станций и комплексов связи как в дневное, так и в ночное время.

Особое внимание было уделено проверке работы коммутационного оборудования и специальной аппаратуры и всех видов связи.

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