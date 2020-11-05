05.11.2020 (12:03)

В соединении дальней авиации состоялся онлайн концерт, посвященный Дню народного единства

В гарнизонном Доме офицеров дальневосточного соединения дальней авиации состоялся онлайн концерт, посвященный Дню народного единства.

Данное мероприятие проведено в рамках акции центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил «Мы едины».

Праздничный онлайн концерт организован и проведен под руководством директора гарнизонного Дома офицеров Ольги Мищенко, а также заместителя командира авиационного соединения по военно-политической работе гвардии полковника Ильи Шиханова.

В концерте приняли участие более 20 военнослужащих авиационного гарнизона, а также коллектив Дома офицеров и воспитанники юнармейских отрядов «Звезда» и «Сокол».

В ходе концерта транслировалась поздравительная речь командира авиационного соединения гвардии полковника Андрея Малышева.

Участниками мероприятия исполнены патриотические песни, зачитаны наполнены любовью к Родине стихи, а также исполнены народные танцы.

Все участники награждены памятными грамотами от имени командования авиационного соединения и дирекции гарнизонного Дома офицеров.

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