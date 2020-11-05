05.11.2020 (11:58)

Более 60 тыс. га территории военных полигонов ЮВО очищено от взрывоопасных предметов перед новым учебным периодом

35 военных полигонов на территории России и зарубежных российских военных баз в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО) очищены от неразорвавшихся боеприпасов и подготовлены к новому учебному периоду.

Общая площадь очищенных территорий полигонов составляет более 60 тыс. га на территориях Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Для инженерной разведки и сплошной очистки полигонов было привлечено более 500 специалистов инженерно-сапёрных подразделений и задействовано свыше 100 единиц специальной и военной техники.

В целях безопасности все обнаруженные опасные предметы не транспортировались, а подрывались на месте. Закладки боеприпасов осуществляются на сейсмически безопасных расстояниях от жилых строений и других объектов с учетом возможного радиуса разлета осколков и воздействия ударной волны. В общей сложности было уничтожено около 1,2 тыс. взрывоопасных предметов.

1 декабря с началом нового учебного года на полигонах будут проведены первые боевые стрельбы подразделений ЮВО. В округе подготовлено более 200 учебных объектов для занятий по огневой подготовке, вождению боевых машин, а также мероприятий тактической и специальной подготовки.

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