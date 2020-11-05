05.11.2020 (11:41)

Современная автотипография поступила на вооружение в мотострелковое соединение на Алтае

Модернизированная современная автотипография БПК-63МКЛ на базе автомобиля «Урал-43203-01» поступила на вооружение в мотострелковое соединение 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Алтайском крае.

Походный комплекс оперативной печати БПК-63МКЛ предназначен для изготовления в полевых условиях цветной полиграфической продукции разного формата – от А5 до А0. В состав комплекса входит два функциональных участка редакционно-издательский и печатный с рабочими местами для штатного экипажа, а также источники бесперебойного питания.

Кроме того, комплексом предусмотрен прием спутниковых ТВ каналов, трансляция сигнала в кабельную сеть, мачта для развертывания Wi-Fi антенн и другие возможности. Автотипография способна работать при предельных температурах окружающего воздуха от -40 до +50 градусов по Цельсию.

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