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05.11.2020 (09:35)

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота проходит месячник «За здоровый образ жизни»

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных на территории Республики Крым, стартовал месячник «За здоровый образ жизни».

В течение месяца с военнослужащими всех категорий будут проведены информационно-воспитательные мероприятия, индивидуально-профилактические беседы и индивидуальные психологическо-педагогические тренинги, а также инструкторско-методические занятия с командирами подразделений о вреде курения, алкоголя и запрета употребления наркотических веществ.

Также в рамках месячника, направленного на укрепление здоровья личного состава, военнослужащие будут участвовать в спортивных мероприятиях.

Проведение месячника «За здоровый образ жизни» направлено на пропаганду здорового образа жизни среди военнослужащих, а также на воспитание культуры здоровья и спорта.

Все мероприятия будут организованы с соблюдением противоэпидемических мер, установленных в регионе.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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