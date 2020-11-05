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05.11.2020 (11:27)

Военные медики организовали работу сортировочной площадки для пациентов с COVID-19 в Кургане

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России совместно с медицинским персоналом больниц развернули работу сортировочной площадки для пациентов с COVID-19 в Кургане.

Основная задача сортировочного центра - распределение пациентов по степени тяжести заболевания и назначение лечения. Военные врачи оказывают помощь медперсоналу курганских лечебных учреждений, ведут приём пациентов, проводят осмотры и осуществляют забор необходимых анализов. После чего пациентов со средней и тяжелой степенью заболевания направляют в перепрофилированные госпитали, тем у кого течение болезни протекает бессимптомно назначается амбулаторное лечение с соблюдением карантинных мероприятий.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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