05.11.2020 (11:27)
Военные медики организовали работу сортировочной площадки для пациентов с COVID-19 в Кургане
Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России совместно с медицинским персоналом больниц развернули работу сортировочной площадки для пациентов с COVID-19 в Кургане.
Основная задача сортировочного центра - распределение пациентов по степени тяжести заболевания и назначение лечения. Военные врачи оказывают помощь медперсоналу курганских лечебных учреждений, ведут приём пациентов, проводят осмотры и осуществляют забор необходимых анализов. После чего пациентов со средней и тяжелой степенью заболевания направляют в перепрофилированные госпитали, тем у кого течение болезни протекает бессимптомно назначается амбулаторное лечение с соблюдением карантинных мероприятий.
Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.
Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.