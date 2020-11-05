05.11.2020 (11:07)

Разведчики морской пехоты Северного флота учились уничтожать горные базы террористов на учении в Мурманской области

В преддверии своего профессионального праздника – Дня военного разведчика – военнослужащие разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота провели учение по горной подготовке, в ходе которого уничтожили базу условных террористов.

Учение прошло на полигоне горной подготовки в посёлке Спутник Мурманской области, который был создан силами морских пехотинцев три года назад.

Разведчики морской пехоты в горной экипировке со штатным оружием отработали три учебные точки: навесную переправу через труднопроходимый участок (обрыв или горную реку), участки свободного лазания по скале, спуска и подъема по горному рельефу.

При отработке тактических действий в горно-лесистой местности разведывательная группа организовала огневой налет на условную базу незаконных вооруженных формирований.

Одной из основных задач горной подготовки разведчиков морской пехоты и мотострелковых соединений Северного флота является обучение военнослужащих ведению боевых действий в горах в любое время года днём и ночью.

Горный полигон морской пехоты в Мурманской области – это самая северная учебно-тренировочная база для горной подготовки военнослужащих спецподразделений. Он используется для освоения техники преодоления горных препятствий, приобретения навыков эффективного использования штатного вооружения на горном рельефе, а также для укрепления морально-психологических качеств и выносливости военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице