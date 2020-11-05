05.11.2020 (10:47)

Разведчики российской военной базы в Таджикистане совершенствуют навыки борьбы с незаконными вооруженными формированиями

Разведчики 201-й военной базы совершенствуют навыки борьбы с незаконными вооруженными формированиями на учении в горах Таджикистана.

Военнослужащие впервые отработали новый способ уничтожения незаконного вооруженного формирования (НВФ), действуя в составе воздушной поисково-штурмовой группы.

В ходе учения военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи по ведению разведки местности с воздуха, а также боевые стрельбы из грузовой кабины летящего вертолёта по появляющимся и движущимся целям, а также выполнили задачи по десантированию с вертолетов на неподготовленные площадки местности беспарашютным способом, применив спусковые устройства.

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