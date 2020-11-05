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05.11.2020 (10:32)

Военнослужащие ЦВО поздравили с Днем военного разведчика фронтовика из Екатеринбурга

Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с Днем военного разведчика фронтовика Николая Спиридоновича Власова, устроив персональный концерт и мини-парад во дворе его дома.

Ветеран «принимал парад» на импровизированной трибуне, которой на время стало крыльцо жилого дома. Перед ветераном торжественным маршем прошли военнослужащие разведывательного подразделения ЦВО в экипировке «Ратник».

Также фронтовику был продемонстрирован современный бронеавтомобиль «Тигр», стоящий на вооружении разведывательных подразделений ЦВО. Николай Спиридонович оценил возможности современного бронеавтомобиля разведчиков ЦВО, прокатившись на нем по двору на пассажирском сидении.

Завершилось мероприятие мини-концертом ансамбля песни и пляски ЦВО с исполнением песен военных лет и современных композиций, посвященных Великой Отечественной войне: «Седая гвардия», «Смуглянка», «Катюша», «День Победы».

Справочно:

Николай Спиридонович Власов ушел на войну добровольцем с оборонного завода в Свердловске. Войну прошел в составе 92-го разведывательного батальона Уральского Добровольческого танкового корпуса. Участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги.

Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. После войны был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Ветераны
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