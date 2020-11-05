05.11.2020 (08:46)

Призывники из западных регионов России прибыли в общевойсковое объединение ВВО в Бурятии для прохождения военной службы по призыву

В общевойсковое объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное на территории Республики Бурятия, прибыли военнослужащие для прохождения военной службы по призыву из западных регионов России.

Военнослужащие будут проходить службу в соединениях и частях общевойскового объединения после повторного тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

После этого с ними будет проведен этап общевойсковой подготовки, в ходе которого с военнослужащими проведут занятия по общевоинским уставам, огневой, физической и строевой подготовке, соблюдая при этом социальную дистанцию.

Также, неотъемлемым элементом распорядка дня молодого пополнения станет термометрия. После прохождения данного курса они будут приведены к Военной присяге и приступят к боевой учебе в составе штатных подразделений.

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