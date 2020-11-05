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05.11.2020 (08:35)

Пункт отбора на военную службу по контракту в Чите с начала года направил в войска ВВО свыше полутысячи человек

С начала текущего года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Чите было направлено в войска Восточного военного округа (ВВО) более 500 человек, что на 15 % выше показателей за аналогичный период прошлого года.

С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта регулярно проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в большинстве муниципальных районов Забайкальского края.

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в Восточном военном округе (ВВО) оснащены всем необходимым оборудованием. Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, может пройти интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.

При этом, военные психологи ВВО активно используют новые методики психологического изучения кандидатов на военную службу по контракту. Это связано  с ростом числа кандидатов из числа выпускников ВУЗов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Служба по контракту , Восточный военный округ
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