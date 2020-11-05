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05.11.2020 (08:27)

Полигоны ВВО в Забайкалье готовят к новому учебному году

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае  проходят мероприятия по модернизации и усовершенствованию учебно-материальной базы общевойсковых и специальных полигонов.

Всего к новому учебному году, который начнется 1 декабря, будет подготовлено более 300 объектов для качественного проведения занятий по огневой подготовке, вождению боевых машин, тактической и специальной подготовке.

В настоящее время силами полигонных команд изготовлено и отремонтировано более 200 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты условного противника.

На полигонах также создаются учебные минные поля, проволочные и условные минно-взрывные заграждения, а также ряд других инженерных сооружений для проверки знаний и умений военнослужащих по преодолению созданных заграждений и естественных природных препятствий.

В зимнем периоде обучения на полигонах, дислоцированных в Забайкалье, спланировано проведение более пяти десятков учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединения ПВО, связи, артиллерии и разведки.

Подготовка полигонов к новому учебному периоду обучения продлится до конца ноября текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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