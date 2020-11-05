05.11.2020 (08:21)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье развернули мобильные мастерские для подготовки техники к зимнему периоду обучения

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае в рамках перевода вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации развернули десятки пунктов технического осмотра и ремонта.

Возможности современных мобильных мастерских позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту военной техники различного назначения, как в оборудованных боксах, так и в полевых условиях.

К новому учебному периоду в соединении планируется подготовить около 1 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы 2С3 «Акация», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», зенитные установки и другую военную технику.

Для проведения регламентных работ будет использовано около 10 тонн различных видов горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей.

Всего, в соединении к мероприятиям технического обслуживания привлечено свыше 1,5 тыс. военных специалистов.

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