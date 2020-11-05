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05.11.2020 (08:14)

Уничтожением воздушных целей завершились полёты с боевым применением авиации армии ВВС и ПВО ВВО в Приморье

Лётчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Приморском крае поразили все мишени, имитирующие авиацию противника.

В ходе проведённых полётов экипажи истребителей-перехватчиков Миг-31, многофункциональных истребителей Су-30СМ и многоцелевых истребителей Су-35 отработали совместные действия по поражению воздушного «противника», при попытке  пересечь Государственную границу Российской Федерации.

По команде в воздух было поднято несколько  истребителей, среди которых истребители-перехватчики МиГ-31 выполняли функции по сопровождению и прикрытию действий основной группы.

Лётчики выполняли полеты с боевым применением ракет класса «воздух-воздух» на полигоне «Золотая Долина», отработав задачи по защите воздушных границ Российской Федерации.

Одной из особенностей проведённых полётов стала отработка фигур высшего пилотажа, как одиночно, так и в составе пар.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ , ВВС
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