05.11.2020 (07:30)

В Приморское общевойсковое объединение ВВО прибыла первая партия новобранцев

В Приморское Краснознаменное общевойсковое объединение Восточного военного округа (ВВО) прибыли первые партии новобранцев для дальнейшего прохождения военной службы.

Свыше 150 призывников из республики Саха (Якутия), Приморского края, Иркутской области пополнили ряды мотострелковых, артиллерийских и ремонтных подразделений. В общей сложности соединения и воинские части армии примут в свои ряды около 2,5 тысяч военнослужащих молодого пополнения и младших специалистов из всех уголков России.

В рамках осеннего призыва 2020 года все военнослужащие пройдут первичное психологическое изучение. Новобранцев ждет обязательный углубленный медицинский осмотр и отправка на двухнедельный карантин. Прибывший личный состав разместится на территориях соединений и воинских частей в специальных расположениях. Они оборудованы в отдельных зданиях или этажах с изолированными от других подразделений выходами и лестничными маршами. Также расположения будут обеспечены комплектом медицинских масок и антисептиков.

Молодое пополнение, по окончанию изоляции, пройдет курс общевойсковой подготовки, который продлится один месяц. По его завершению, военнослужащих ждет церемония приведения к Военной присяге.

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