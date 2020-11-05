05.11.2020 (06:00)
В рамках тактико-специального учения, разведывательные подразделения ВДВ отразили нападение незаконных вооруженных формирований с одновременным решением огневых задач в составе отделений
В рамках тактико-специального учения с разведывательными подразделениями Воздушно-десантных войск, личный состав подразделений отработал вопросы отражения нападения незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полевой лагерь.
По замыслу учения, с получением сигнала о нападении НВФ на расположение полевого лагеря, группа немедленного реагирования разведывательных подразделений выдвинулась на штатной технике (бронеавтомобиль «Рысь», армейский мотовездеход «АМ-1»), где отразили нападение НВФ.
Совершив стремительный марш-бросок на штатной технике, разведчики блокировали НВФ с последующим уничтожением противника и захвата главарей бандформирований.
Кроме того, разведчики отработали действия с одновременным решением огневых задач в составе отделений, как в пешем порядке, так и при выдвижении на технике.
Особое внимание в ходе учения было уделено организации засад и выполнению других специальных задач разведподразделений.