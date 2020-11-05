Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.11.2020 (03:54)

Команды моряков-подводников успешно стартовали в турнире по хоккею с шайбой на кубок командующего Подводными силами ТОФ

На Камчатке в рамках хоккейного турнира на кубок командующего Подводными силами ТОФ состоялись первые игры отборочного тура.

Команды моряков-подводников успешно сыграли в стартовых встречах и добились отличных результатов. Команда «Айсберг» соединения подводных лодок выиграла у команды «Строитель» (г. Елизово). Команда «Океан» Подводных сил ТОФ крупно, со счетом 43-5, переиграла команду «Динамо» (г. Петропавловск-Камчатский). Вторая команда Подводных сил ТОФ - «Океан-2» смогла победить спортивный коллектив «Гагарин» (г. Елизово) со счетом 14-7.

Всего в отборочном туре будет проведено 50 встреч. По результатам этих игр определятся 8 сильнейших команд, которые выйдут в полуфинал соревнований.

В этом году в турнире принимают участие 15 команд из Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. 4 команды представляют Подводные силы ТОФ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Торжественные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Приморской общевойсковой армии ВВО
Юнармейцы Белогорска выполнили начальные упражнения стрельб из автомата Калашникова
Водители ВВО в Бурятии прослушали лекции об особенностях эксплуатации техники в зимний период
Более 1000 жителей Забайкалья призвано на военную службу с начала осенней призывной кампании

Метки:
Спорт , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false