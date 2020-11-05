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05.11.2020 (05:49)

Новейший минно-тральный корабль для ТОФ «Яков Баляев» завершает этап швартовых испытаний во Владивостоке

Новейший минно-тральный корабль проекта 12700 «Яков Баляев», который после перехода по Северному морскому пути 22 октября прибыл во Владивосток, завершает этап швартовых испытаний.

В столице Приморья новейший корабль ошвартован у пирса достроечной базы Амурского судостроительного завода в бухте Золотой Рог. Экипаж тральщика уже заселился на корабль и произвёл его расконвертацию после длительного перехода. В настоящее время «Яков Балляев» готовится к выходу в море по программе заводских ходовых испытаний.

Планируется, что до конца текущего года тральщик войдёт в состав Тихоокеанского флота.

Тральщик «Яков Баляев», является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Водоизмещение - 890 т, длина - 62 м, ширина - 10 м. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человек. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
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