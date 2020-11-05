05.11.2020 (00:30)

В Вооруженных Силах РФ отмечается День военного разведчика

Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.

5 ноября 1918 г. в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде приказом председателя Реввоенсовета Республики Льва Троцкого было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии. С этого дня и ведет свою историю военная разведка. Позже профессиональный праздник был установлен приказом Министра обороны России № 490 от 12 октября 2000 года.

Накануне и в годы Великой Отечественной войны военная разведка обеспечивала Ставку Верховного Главного Командования и Генеральный штаб Красной Армии сведениями не только о замыслах военно-политического руководства и командования вооруженных сил Германии по ведению войны против СССР, но и о планах и решениях союзников по антигитлеровской коалиции.

Достоверные сведения, добытые военными разведчиками, активно использовались Генеральным штабом Красной Армии при разработке планов стратегических оборонительных и наступательных операций.

Символично, что Знамя Победы над рейхстагом водрузили войсковые разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария, а Акт о капитуляции Японии (2.09.45) подписал военный разведчик генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.

Современная войсковая разведка представляет собой четко выстроенную систему - это части анализа и обработки информации, части информационного воздействия, разведывательные соединения и части специального назначения.

Сегодня в Сухопутных войсках продолжается активная работа по обеспечению разведывательных подразделений новейшими техническими средствами разведки, специальным стрелковым вооружением, экипировкой нового поколения, в том числе радиолокационными станциями разведки наземных целей «Соболятник-О», комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», радиолокационными станциями ближней разведки «Фара-ВР», комплексами разведывательно-сигнальных средств «Секстан», станциями радиотехнической разведки «Радиотехника», комплексами беспилотных летательных аппаратов, а также специально адаптированная для разведподразделений боевая экипировка «Ратник».

Все подразделения войсковой и специальной разведки занимаются воздушно-десантной подготовкой с практическим совершением прыжков с парашютом, количество которых в Сухопутных войсках в рамках учебной программы постоянно увеличивается. Увеличивается и интенсивность практических занятий в полевых условиях.

Подготовка офицеров для разведывательных подразделений СВ ведется в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). С каждым годом набор слушателей и курсантов по специальностям военной разведки в вузы СВ растет, а конкурс составляет более 5 человек на место.

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