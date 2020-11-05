05.11.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 октября 2020 г. № 555

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

5 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.

Военная разведка всегда твердо стояла на страже национальных интересов Родины, добывала упреждающую и достоверную информацию, необходимую для нейтрализации внешних угроз безопасности государства.

С началом Второй мировой войны военные разведчики своевременно информировали военно-политическое руководство страны о подготовке фашистской Германии к развязыванию агрессии против Советского Союза. В период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов ими проведены тысячи успешных операций по добыванию ценных сведений о замыслах и боевых возможностях противника, уничтожению его живой силы и техники.

В послевоенное время военная разведка не раз демонстрировала свою эффективность, способствуя поддержанию нашей страной военно-стратегического паритета.

Сегодня личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, в сложных и нередко опасных условиях успешно решает задачи укрепления обороноспособности страны и отстаивания интересов России за рубежом.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за преданную службу и ратный труд.

Желаю крепкого здоровья, счастья, новых успехов и достижений на благо Родины!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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