05.11.2020 (00:00)
Министр обороны России поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 октября 2020 г. № 555
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
5 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.
Военная разведка всегда твердо стояла на страже национальных интересов Родины, добывала упреждающую и достоверную информацию, необходимую для нейтрализации внешних угроз безопасности государства.
С началом Второй мировой войны военные разведчики своевременно информировали военно-политическое руководство страны о подготовке фашистской Германии к развязыванию агрессии против Советского Союза. В период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов ими проведены тысячи успешных операций по добыванию ценных сведений о замыслах и боевых возможностях противника, уничтожению его живой силы и техники.
В послевоенное время военная разведка не раз демонстрировала свою эффективность, способствуя поддержанию нашей страной военно-стратегического паритета.
Сегодня личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, в сложных и нередко опасных условиях успешно решает задачи укрепления обороноспособности страны и отстаивания интересов России за рубежом.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за преданную службу и ратный труд.
Желаю крепкого здоровья, счастья, новых успехов и достижений на благо Родины!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу