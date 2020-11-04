04.11.2020 (23:32)

В Военном университете состоялся показ фильма «Подольские курсанты»

4 ноября в День Народного единства, в соответствии с указанием заместителя Министра обороны Российской Федерации — начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации генерал полковника Андрея Картаполова, в клубе Военного университета был организован премьерный показ фильма «Подольские курсанты».

Военно-патриотическая драма «Подольские курсанты» является частью народного кинопроекта «Ильинский рубеж», который посвящен увековечиванию подвига подольских курсантов артиллерийского и пехотного училищ и их командиров, героически сражавшихся на подступах к Москве в 1941 году. За плечами продюсера фильма Игоря Угольникова такие картины как «Брестская крепость», «Батальонъ», «В июле 41-го».

Для профилактики вирусных инфекций и сбережения здоровья курсантов, фильм был показан в три сеанса. Были приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, а также проведена дезинфекция клуба перед кинопросмотром. За три сеанса фильм посмотрели более 700 курсантов.

Ранее, предпремьерный показ фильма прошел в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, на которой присутствовали 60 офицеров Военного университета. Фильм презентовал лично Игорь Угольников. Зрители кинопоказа получили много восторженных эмоций и дали положительную оценку фильму, игре актеров и работе режиссера.

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