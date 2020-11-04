Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.11.2020 (21:06)

Свыше 150 специалистов окончили учебные центры РВСН с красным дипломом

Завершены выпускные экзамены в учебных центрах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенные в Переславле-Залесском (Ярославская обл.) и Острове (Псковская обл.), а также школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.). 

В этот учебный период свыше 150 специалистов связи окончили учебное заведение с отличием.

Среди них, специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по  эксплуатации и ремонту систем связи.

Для обучения курсантов по 26 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.

По завершению обучения выпускники учебных центров направлены воинским эшелоном для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в воинские части и соединения РВСН.

За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проводится подготовка более двух тысяч младших военных специалистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В РВСН обслужат около 8 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники в ходе перевода на зимний режим эксплуатации
К 200-летию Военной академии РВСН планируется выпустить почтовую карточку с оригинальной почтовой маркой
С начала осеннего призыва в соединения и воинские части РВСН прибыли около 3000 призывников
В Пермском СВУ прошла интеллектуальная викторина «Его величество автомобиль и правила дорожного движения» по автомобилестроению и знанию правил дорожного движения

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false