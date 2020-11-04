04.11.2020 (21:06)

Свыше 150 специалистов окончили учебные центры РВСН с красным дипломом

Завершены выпускные экзамены в учебных центрах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенные в Переславле-Залесском (Ярославская обл.) и Острове (Псковская обл.), а также школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.).

В этот учебный период свыше 150 специалистов связи окончили учебное заведение с отличием.

Среди них, специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.

Для обучения курсантов по 26 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.

По завершению обучения выпускники учебных центров направлены воинским эшелоном для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в воинские части и соединения РВСН.

За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проводится подготовка более двух тысяч младших военных специалистов.

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