04.11.2020 (18:40)

Очередную годовщину вывода из Закавказья 21-й отдельной воздушно-десантной бригады отметили в Ставропольском гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку

В гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения отметили 28-ю годовщину вывода из г. Кутаиси в г. Ставрополь 21-й отдельной воздушно-десантной бригады, правопреемницей которой является полк.

Сегодня в полку собрались ветераны бригады, полка, представители администрации Ставропольского края и г. Ставрополя, чтобы торжественным мероприятием отметить знаменательную дату.

С напутственным словом к личному составу полка обратился командир 21-й отдельный воздушно-десантной бригады генерал-майор Валентин Марин, командовавший соединением на момент его вывода из Закавказья, который напомнил, что сегодняшнее поколение десантников достойно несет знамя десантников прославленного соединения, выполняя ответственные учебно-боевые задачи по сохранению неприкосновенности южных рубежей нашего Отечества.

В ответном слове, командир полк гвардии подполковник Константин Зизевский выразил слова признательности и благодарности ветеранам, которые своими подвигами и поступками ковали славу соединения, полка и Воздушно-десантных войск, а также заверил, что полк и дальше будет продолжать славные традиции, заложенные ветеранами и старшими боевыми товарищами.

В завершении торжественного мероприятия ветераны и командование полка возложили цветы к памятнику погибшим десантникам, расположенному на территории воинской части, а группа «Штурм» дала праздничный концерт с новой литературно-музыкальной программой.

Справочно:

247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк был сформирован на базе 21-й отдельной десантно-штурмовой бригады Закавказского военного округа, дислоцировавшейся в городе Кутаиси Грузинской ССР, которая позднее была передислоцирована в Ставрополь и с 1 января 1998 года вошла в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, как 247-й десантно-штурмовой полк.

21-я воздушно-штурмовая бригада сформирована на основании директивы Генерального штаба от 5 ноября 1972 года в г. Кутаиси с использованием личного состава 337-го гвардейского воздушно-десантного полка. Состояла новосозданная бригада из трёх десантно-штурмовых батальонов, артдивизиона, авиагруппы (в 1977 переформированной в 395-й боевой и 325-й транспортно-боевой вертолётные полки). В период 1974—1977 бригада была опытной для отработки нового типа формирования. Позитивный опыт послужил примером для начала создания подобных десантно-штурмовых бригад в составе Сухопутных войск СССР в других военных округах Советской армии.

26 ноября 1989 года 21-я отдельная десантно-штурмовая бригада за успехи в боевой и политической подготовке была награждена Переходящим Красным Знаменем военного Совета КЗакВО.

К 1 августа 1990 года 21-я бригада переформирована в воздушно-десантную и передана в состав Воздушно-десантных войск СССР.

В 1990 году 21-я отдельная воздушно-десантная бригада за высокие результаты в боевой учёбе и образцовое выполнение боевых задач была удостоена высокой чести и награждена Вымпелом Министра Обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть».

К 1992 году 21-я бригада выведена на территорию Российской Федерации в г. Ставрополь.

В 1994 году бригаде присвоено наименование «Ставропольская казачья». Позднее, 23 сентября 1998 года название изменено на «Кавказский казачий», в бытность существования формирования уже как полка.

1 июня 2013 года, Указом Президента Российской Федерации — Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, 247-му десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку присвоено звание «гвардейский», который впредь стал именоваться как «247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк».



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