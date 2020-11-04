04.11.2020 (17:45)

Новейший катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «Павел Симонов» прибыл в Северодвинск к постоянному месту дислокации

В рамках, проводимой Главным командованием ВМФ работы по переоснащению сил поисково-спасательного обеспечения военно-морских баз флотов, очередной новейший катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 «Павел Симонов», построенный на заводе «Нижегородский теплоход» прибыл в г. Северодвинск, где войдет в состав аварийно-спасательного отряда Беломорской военно-морской базы.

Ранее, 22 октября, после успешно проведенных государственных испытаний катера, на территории ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» был подписан приёмный акт государственной комиссии.

Испытания проходили в бассейне реки Волга. Это 23 катер аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 в серии, собственной разработки предприятия.

Катера данного проекта успешно несут службу в составе Каспийской флотилии, Северного, Черноморского и Балтийского флотов.

Приказом Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова катер назван в честь первого начальника управления по судоподъёму затонувших судов на Северном море и Мурманском районе СИМОНОВА Павла Владимировича.

СИМОНОВ Павел Владимирович родился 27 июля1884 года в Ярославской губернии, Рыбинского уезда, Глебовской волости, на хуторе Горбуница, в январе 1904 году окончил морской корпус.

28.01.1904 года получил чин мичмана с назначением в Черноморский 35 экипаж, до 1906 года штурманский офицер 2-го разряда, офицер канонерки «Кубанец», 29 сентября 1906 года назначен старшим штурманом на линейный корабль «Три святителя», 13.04.1908 года получил чин лейтенанта, с 05 .05.1908 года штурманский офицер 1-го разряда.

21 октября 1908 года назначен на линейный корабль «Ростислав» старшим штурманом. В сентябре 1909 года приказом по Морскому ведомству переведён в Балтийский флот.

29.10.1910 года окончил курс Водолазной школы, получил квалификацию водолазный офицер.

С 27.02.1912 года помощник начальника Водолазной школы (г. Кронштадт), награждён орденом Святого Станислава 3 степени.

22.03.1915 года присвоен чин старшего лейтенанта.

12.04.1915 года награждён орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом за удачную заделку подводной пробоины на минном крейсере «Рюрик» на передовой линии. В этом же году награждён орденом «Святого Владимира» 4 степени Иерусалимского животворящего дерева за успешное выполнение подводных работ при движущихся льдах.

28.07.1917 года за отличия по службе получил чин капитана 2 ранга.

С 1 апреля 1920 года в Красной Армии, назначен начальником водолазной партии флотилии Северного Ледовитого океана (г. Архангельск).

С 21 февраля 1921 года начальник управления по судоподъёму затонувших судов на Северном море и Мурманском районе.

Наиболее значимая операция в жизни П.В. Симонова по подъёму ледокольного парохода «Садко», потерпевшего крушение в июле 1916 года недалеко от Кандалакши.

В 1931 году проведение операции по подъёму ледокольного парохода «Садко» поручено Экспедиции подводных работ особого назначения, под руководством Фотия Ивановича Крылова. Водолазными и судоподъёмными работами руководил Павел Владимирович Симонов. Летом 1933 года приступили к подъёму «Садко», в ходе этой операции впервые были применены 200 тонные судоподъёмные понтоны.

По итогам судоподъёмной операции Симонов П.В., в 1934 году награждён орденом Ленина.

Умер 20.12.1938 года, от воспаления лёгких полученного в ходе проведения судоподъёмных работ, похоронен на Соломбальском кладбище в городе Архангельск.

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