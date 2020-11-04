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04.11.2020 (16:37)

В РВСН обслужат около 8 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники в ходе перевода на зимний режим эксплуатации

В ходе перевода ВВСТ на зимний режим эксплуатации будет обслужено около 8000 единиц техники. Свыше двух тысяч военнослужащих соединений и воинских частей РВСН выполнят проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем ВВСТ, кроме того, проведут различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости.

Сезонное техническое обслуживание пройдут военная и специальная техника, находящаяся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками. Проведение данного обслуживания значительно увеличивает вероятность безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

По результатам перевода командованием соединений и частей будут проведены смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в зимних условиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , МТО
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