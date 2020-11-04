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04.11.2020 (15:43)

В мобильном соединении РХБ защиты проведена ознакомительная экскурсия для молодого пополнения

В мобильном соединении радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с вновь прибывшими военнослужащими прошла ознакомительная экскурсия по основным объектам соединения и военного городка.

В ходе экскурсии военнослужащие посетили комнату боевой славы части, где ознакомились с историей возникновения и развития войск РХБ защиты, мобильного соединения и её основных подразделений, с их заслугами и героями. Также новобранцы побывали в учебно-тренировочных классах соединения, где с ними были проведены ознакомительные занятия по основным образцам вооружения и военной техники войск РХБ защиты. Экскурсия завершилась проведением беседы с командованием соединения, в ходе которой были рассмотрены основные вопросы организации повседневной жизнедеятельности в части.

Далее новобранцы приступят к овладению программы начальной военной подготовки. По завершению сборов военнослужащие будут приведены к военной присяги и распределены по штатным подразделениям.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты
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