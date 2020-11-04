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04.11.2020 (14:45)

Более 1 тысячи писем для ветеранов написали юнармейцы гвардейской танковой армии ЗВО

В рамках проведения акции гвардейской танковой армии по поздравлению ветеранов более 1 тысяч писем было написано юнармейцами гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа для дальнейшей отправки подшефным ветеранам в 5 регионах Российской Федерации.

Школьники написали ветеранам слова благодарности и поддержки, многие дополнили письма своими рисунками. Часть молодых патриотов сделала тематические открытки и творческие работы.

Все письма будут обработаны антисептическими растворами и запечатаны в конверты для отправки по почте в разные регионы страны.

Во всероссийской акции приняло участие более 1,5 тыс. юнармейцев, находящихся под шефством гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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