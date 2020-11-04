04.11.2020 (14:35)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал уничтожение мин и поиск подводных лодок в Средиземном море

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», завершающий выполнение задач дальнего похода в Средиземном море, провёл противолодочное и противоминное учения в рамках отработки плана боевой подготовки.

В учении, под названием «Поиск, поддержание и восстановление контакта с подводной лодкой одиночным надводным кораблём в условиях гидроакустического противодействия», принял участие личный состав корабельного противолодочного расчёта, минно-торпедной боевой части и гидроакустики радиотехнической боевой части БПК «Вице-адмирал Кулаков». Они отработали боевые алгоритмы действий при обнаружении подводной лодки условного противника и слежении за ней в готовности к применению противолодочного оружия.

В рамках противоминного учения экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработал манёвры уклонения, а боевые расчёты скорострельных зенитных автоматов АК-630 выполнили стрельбу по морской цели, имитирующей плавающую мину.

Ранее экипаж корабля провёл артиллерийские и ракетные стрельбы по морской и воздушной целям.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков», средним морским танкером «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действует в Средиземном море под командованием капитана 1 ранга Станислава Варика.

За время дальнего похода моряки БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошли около 23 тысяч морских миль, отработали задачи нескольких учений по противовоздушной обороне и поиску подводных лодок условного противника. В Средиземном море североморцы совершили деловые заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и в Сирию.

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