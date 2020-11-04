04.11.2020 (14:20)

В Военной научной библиотеке Генерального штаба ВС РФ представлена книжная выставка «Сила России – в единстве народов», посвященная Дню народного единства

В Военной научной библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации представлена книжная выставка «Сила России – в единстве народов», посвященная Дню народного единства, который отмечается 4 ноября в ознаменование событий 1612 года: освобождения Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

На выставке представлены книги выдающихся русских историков В.О.Ключевского, Д.П.Бутурлина, Р.И.Костомарова, С.Ф.Платонова, которые посвящены драматическим событиям, которые связаны с затяжным династическим кризисом, возникшем в Русском государстве после смерти в 1598 году последнего царя из рода РюриковичейФедора Иоановича. На основе широкого круга источников авторы детально исследуют как в борьбе за независимость Русского государства зарождалось общенациональное общественное движение, завершившееся победой патриотических сил.

Смутное время оставило много следов в виде частной переписки и мемуаров, актов, сказаний, политических памфлетов. Все это представлено в книге «Памятники истории Смутного времени» под редакцией А.И. Яковлева.

Ряд книг посвящен жизнеописанию героев и антигероев того времени: Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Дмитрия Пожарского, Кузьмы Минина. Представлены их достоверные портреты.

Выставка книг и документальный фильм «Русская смута. Тайны смутного времени», помогут читателям понять причины возникновения Смуты и каким образом России удалось выйти из этого государственного кризиса.

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