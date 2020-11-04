04.11.2020 (14:15)

Главком ВМФ России поздравил военных моряков с Днем народного единства

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с Днем народного единства. Соответствующая поздравительная телеграмма отправлена в адрес Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

В тексте поздравления, подписанного Адмиралом Николаем Евменовым, сказано:

«Уважаемые товарищи! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы.

От имени Военного Совета Военно-Морского Флота сердечно поздравляю Вас с Днем народного единства!

Истоки праздника глубоко уходят во времена давних событий нашей знаменательной истории. В 1612 году люди самых разных сословий, разной веры, национальностей осознали губительность междоусобиц, которые раздирали государство, и, объединившись спасли российскую государственность, избавили нашу страну от интервентов и завещали потомкам беречь и укреплять Россию.

Эта народная победа выдвинула единство нации в разряд самых высоких духовных ценностей. Они остаются первостепенными и сейчас, спустя почти четыре века. Эта историческая нить не прерывается.

Любовь к Родине, глубинное нравственное родство соединяют нас с нашими предками, и так же, как они, мы продолжаем сегодня стоять на защите морских рубежей России.

«Океанский Военно-Морской Флот России достойно демонстрирует Андреевский флаг в Мировом океане. День народного единства экипажи свыше 50 кораблей ВМФ различного класса встретят, выполняя важнейшую задачу военно-морского присутствия в различных широтах Мирового океана, проявляя традиционный профессионализм и мастерство», - отметил в своем поздравлении Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

«Хотел бы, также, искренне поблагодарить наших ветеранов за огромный вклад в сохранение и развитие отечественного нравственно-духовного наследия. Вы носители и хранители нашей истории.

Вы учите патриотизму нынешнее поколение защитников Отечества, которое, я уверен, не подведет, если настанет время серьезных испытаний.

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и успехов в повышении боевой готовности сил (войск) Военно-Морского Флота, реализации государственных задач на благо России!», - говорится в поздравительной телеграмме Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

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