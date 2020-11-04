04.11.2020 (13:54)

Разработки военного иннополиса «ЭРА» продемонстрированы в рамках Российской недели высоких технологий

Электронные сервисы и нейро-сетевые технологии, разработанные в технополисе «ЭРА» были продемонстрированы в рамках «Российской недели высоких технологий-2020» представителями Минобороны России под руководством заместителя начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности генерал-майора Андрея Приходько.

Значительно возросшая роль информационных и телекоммуникационных технологий в решении задач повседневной деятельности, активность разработчиков IT-сферы являются объектом повышенного внимания руководства страны к дальнейшей цифровизации экономики, отметил генерал-майор Андрей Приходько, выступая с приветственным словом на пленарном заседании форума «Российский софт – эффективные решения для цифровой экономики».

В своем выступлении генерал-майор Андрей Приходько подчеркнул,что в Военном инновационном технополисе «ЭРА» реализована уникальная модель взаимодействия военного ведомства с разработчиками инновационной продукции. «Выражаясь современным языком, Технополис – это служба одного окна для внедрения перспективных технологий в интересах Вооруженных Сил», - добавил он.

В рамках «Российской недели высоких технологий-2020» технополис представил выставочный стенд, на котором были продемонстрированы результаты совместной деятельности организаций и участников технополиса «ЭРА».

В числе представленных образцов: электронный помощник с функциями анализа информации, поступающей в общественную приемную Минобороны России из обращений граждан и построения на ее основе аналитических отчетов, система подтверждения подлинности электронных документов «Консенсус», а также разработка по дистанционному зондированию земли нейронными сетями глубокого обучения.

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