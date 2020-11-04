Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.11.2020 (13:32)

Более 20 тыс. военнослужащих ЮВО и члены их семей отметили День народного единства на Северном Кавказе

«Когда мы едины – мы непобедимы!» – под таким девизом для военнослужащих общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, прошло празднование Дня народного единства.

За 15 лет этот всенародный праздник стал настоящим днем дружбы и уважения, культурного и религиозного согласия в многонациональных соединениях и воинских частях ЮВО, расквартированных субъектах РФ на Северном Кавказе.

Личный состав данных соединений и воинских частей представлен более чем 20 национальностями, среди которых: русские, черкесы, карачаевцы, чеченцы, аварцы, кумыки, лезгины, татары, чуваши, армяне, осетины, буряты, тувинцы, евреи и т.д.

Праздничный день 4 ноября в бригадах начался с торжественных митингов, на которых командиры соединений подвели итоги прошедшего учебного года и наградили военнослужащих, показавших наилучшие результаты в летнем периоде 2020 учебного года.

По завершении митинга для военнослужащих и их семей были спланированы выступления творческих коллективов художественной самодеятельности подразделений, а также тематические литературные выставки в библиотеках соединений.

Всего в праздничных мероприятиях в общевойсковом объединении приняли участие более 20 тыс. военнослужащих ЮВО и членов их семей.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На Балтийском флоте отмечают День народного единства
Более 1 тыс. призывников из Дагестана отправились к местам прохождения службы в рядах ВС РФ
В войсках ЮВО прошел день национальной кухни в честь Дня народного единства
Военнослужащие ЮВО завершили подготовку к российско-пакистанскому учению «Дружба-2020»

Метки:
Южный военный округ , Праздники , Концерты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false