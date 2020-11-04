04.11.2020 (13:32)

Более 20 тыс. военнослужащих ЮВО и члены их семей отметили День народного единства на Северном Кавказе

«Когда мы едины – мы непобедимы!» – под таким девизом для военнослужащих общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, прошло празднование Дня народного единства.

За 15 лет этот всенародный праздник стал настоящим днем дружбы и уважения, культурного и религиозного согласия в многонациональных соединениях и воинских частях ЮВО, расквартированных субъектах РФ на Северном Кавказе.

Личный состав данных соединений и воинских частей представлен более чем 20 национальностями, среди которых: русские, черкесы, карачаевцы, чеченцы, аварцы, кумыки, лезгины, татары, чуваши, армяне, осетины, буряты, тувинцы, евреи и т.д.

Праздничный день 4 ноября в бригадах начался с торжественных митингов, на которых командиры соединений подвели итоги прошедшего учебного года и наградили военнослужащих, показавших наилучшие результаты в летнем периоде 2020 учебного года.

По завершении митинга для военнослужащих и их семей были спланированы выступления творческих коллективов художественной самодеятельности подразделений, а также тематические литературные выставки в библиотеках соединений.

Всего в праздничных мероприятиях в общевойсковом объединении приняли участие более 20 тыс. военнослужащих ЮВО и членов их семей.

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