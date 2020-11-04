04.11.2020 (13:28)

На Балтийском флоте отмечают День народного единства

На боевых кораблях Балтийского флота в День народного единства были подняты Государственный Флаг Российской Федерации и флаги расцвечивания. Состоялись торжественные построения экипажей на верхних палубах кораблей.

Порядка 5 кораблей и судов обеспечения флота отмечают этот праздник в море проведением тематических занятий, чтений и лекций, посвященных истории Российского государства и Военно-Морского Флота. Для личного состава кораблей и судов, свободного от несения вахты, организован тематический просмотр художественных и документально-публицистических фильмов исторической направленности и фильмов о боевых традициях Российского флота.

В соединениях и воинских частях Балтийского флота празднование началось с торжественного построения. С поздравлениями к личному составу обратились командиры соединений и воинских частей, а наиболее отличившимся военнослужащим вручены награды, ценные подарки и почётные грамоты.

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