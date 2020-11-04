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04.11.2020 (13:21)

Более 1 тыс. призывников из Дагестана отправились к местам прохождения службы в рядах ВС РФ

В рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу с республиканского сборного пункта Республики Дагестан убыли к местам прохождения службы в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) более 1 тыс. призывников.

В ходе прохождения медицинской комиссии каждый из призывников сдал тест на коронавирусную инфекцию. Заболевших среди новобранцев выявлено не было. Все призывники были обеспечены медицинскими масками, перчатками и средствами личной гигиены.

Перед отправкой команды призывников были проинструктированы. В ходе инструктажа особое внимание было уделено тому, что осенний призыв 2020 года проходит в условиях непростой эпидемиологической обстановки в стране, в связи с чем призывникам необходимо тщательно соблюдать все требования по охране здоровья, личной гигиены и санитарно-эпидемиологического режима.

В текущем году из-за усиления мер по недопущению и предотвращению распространения вирусных инфекций, а также санитарно-эпидемиологического режима отправка призывников проходит без участия их родителей и близких людей. Автомобильная техника, на которой молодые люди отправляются со сборного пункта, предварительно обрабатывается спецраствором специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

Всего в ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу военным комиссариатом Республики Дагестан будет призвано более 3 тыс. граждан. Новобранцы прибывают к местам службы автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Для доставки в отдаленные районы спланировано около 10 авиарейсов военно-транспортной авиации ВВС и гражданской авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ
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