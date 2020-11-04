04.11.2020 (13:15)

Военные врачи успешно провели сложнейшую кардиохирургическую операцию

В Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского 86-летней пациентке проведена операция по протезированию аортального клапана трансфемориальным доступом — через бедренную артерию, не разрезая грудную клетку. Успех операции обеспечен слаженной работой бригад кардиохирургов и анестезиологов.

Транскатетерная имплантация аортального клапана - это операция по восстановлению нарушенной функции клапана - одного из самых опасных пороков сердца. При данном пороке происходит сужение просвета клапана, в результате чего нарушается кровообращение, уменьшается отток крови из левого желудочка в аорту. Постепенно этот процесс приводит к различным клиническим проявлениям, вплоть до состояний, угрожающих жизни.

В этих случаях коррекция клапанного порока становится жизненной необходимостью. Однако, далеко не все могут перенести открытую операцию на сердце. Внедрение технологии в хирургическую практику российских и зарубежных клиник стало настоящим спасением для таких пациентов.

Операция позволяет устранить порок без подключения искусственного кровообращения. Как отмечает начальник кардиохирургического центра Александр Лищук, в каждом конкретном случае тактика проведения хирургического вмешательства определяется индивидуально в зависимости от ряда факторов.

Через двое суток пациентка была переведена в палату и смогла самостоятельно передвигаться. Она быстро адаптировалась и через день в удовлетворительном состоянии была выписана из госпиталя.

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