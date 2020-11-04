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04.11.2020 (13:09)

В войсках ЮВО прошел день национальной кухни в честь Дня народного единства

В День народного единства в солдатских столовых Южного военного округа (ЮВО) прошел день национальной кухни.

Меню военнослужащих по призыву разнообразили блюдами национальной кухни. На десерт в столовых выдавались свежие яблоки, апельсины, а также шоколад, конфеты, печенье, вафли и пряники.

Праздничное меню действует не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде.

Например, в одной из воинских частей в Ставропольском крае военнослужащие отведали бурятские традиционные блюда: бухлер – суп из отварного мяса и картофеля, буузы – рубленое мясо в завернутом тесте, а также сладкие бовы в сочетании с молочным чаем.

Кроме того, на специальных стойках можно самостоятельно собрать салат из свежих и консервированных овощных нарезок и соусов. Кроме того, практически каждый день солдатам выдают фрукты, а также печенье или конфеты к чаю. В зимний период в рацион добавляют сало, лук и чеснок.

В войсках ЮВО проходят службу представители разных регионов и национальностей. Таким образом, через кухню, военнослужащих знакомят с культурой народов России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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