04.11.2020 (13:09)
В войсках ЮВО прошел день национальной кухни в честь Дня народного единства
В День народного единства в солдатских столовых Южного военного округа (ЮВО) прошел день национальной кухни.
Меню военнослужащих по призыву разнообразили блюдами национальной кухни. На десерт в столовых выдавались свежие яблоки, апельсины, а также шоколад, конфеты, печенье, вафли и пряники.
Праздничное меню действует не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде.
Например, в одной из воинских частей в Ставропольском крае военнослужащие отведали бурятские традиционные блюда: бухлер – суп из отварного мяса и картофеля, буузы – рубленое мясо в завернутом тесте, а также сладкие бовы в сочетании с молочным чаем.
Кроме того, на специальных стойках можно самостоятельно собрать салат из свежих и консервированных овощных нарезок и соусов. Кроме того, практически каждый день солдатам выдают фрукты, а также печенье или конфеты к чаю. В зимний период в рацион добавляют сало, лук и чеснок.
В войсках ЮВО проходят службу представители разных регионов и национальностей. Таким образом, через кухню, военнослужащих знакомят с культурой народов России.