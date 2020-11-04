04.11.2020 (12:55)

Военнослужащие ЮВО завершили подготовку к российско-пакистанскому учению «Дружба-2020»

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) завершили подготовку к совместному российско-пакистанскому военному учению «Дружба-2020», которое пройдет в период с 5 по 21 ноября на территории Исламской Республики Пакистан.

От российской стороны в мероприятии примут участие более 70 военнослужащих подразделения специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного на Ставрополье.

В ходе подготовки к учению спецназ ЮВО в течение месяца совершенствовал навыки по ведению разведывательно-поисковых и засадных действий, маскировке и скрытному перемещению на местности, а также обустройству долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от главных сил.

Военнослужащие отработали способы обнаружения замаскированных командных пунктов, радиостанций и узлов связи, скоплений техники и складов с боеприпасами, захвата стратегически важных объектов противника.

Кроме того, военнослужащие выполняли беспарашютное десантирование с военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ на ограниченные участки местности, в частности, на склонах гор, а также в лесном массиве. После десантирования военнослужащие отрабатывали порядок организации обороны района высадки, огневых засад, а также отражали нападения условных террористов.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие мотострелковых подразделений и подразделений специального назначения ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводиться в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО - на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Учение «Дружба-2020» в соответствии с планом международного военного сотрудничества пройдет на территории полигона сил специальных операций в н.п. Тарбела, а также на базе Национального контртеррористического центра в Пабби Исламской Республики Пакистан в период с 5 по 21 ноября.

Целью совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Всего на учение будут привлечены более 150 военнослужащих России и Пакистана.

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