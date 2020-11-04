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04.11.2020 (12:35)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели спортивный праздник, посвященный Дню народного единства.

Спортивный праздник включил в себя одиночные и командные состязаниями, среди которых были волейбол, перетягивание каната, поднятие гири, жим штанги лежа, подтягивания на перекладине и эстафета.

По итогам спортивного праздника лучшему подразделению по командным видам спорта была признана 1 мотострелковая рота, которой был вручен переходящий кубок начальника ОГРВ ПРРМ, а военнослужащие и члены их семей занявшие первые места в одиночных состязаниях были награждены грамотами и сувенирами с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Приднестровье
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