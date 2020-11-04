04.11.2020 (12:28)
Ежедневно более 1,5 тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО задействованы в проведении спецобработки
На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской, Ярославской областей в местах дислокации гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа более 1,5 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ежедневно задействованы в специальной обработке предприятий, детских домов, больниц, соединений и воинских частей ЗВО.
В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты танковой армии ежедневно задействуют порядка 70 многофункциональных авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ.
В соединениях и воинских частях военнослужащие РХБ защиты проводят обработку мест с высоким уровнем риска распространения вирусных заболеваний, таких как контрольно-пропускные пункты, контрольно-технические пункты, столовые, склады и спальные расположения.