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04.11.2020 (12:18)

Командующий Северным флотом поздравил воинов-североморцев Днём народного единства

Сегодня, в День народного единства командующий Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и гражданский персонал с государственным праздником.

Он отметил, что люди ощущающее своё единство могут вместе решать задачи любой сложности, противостоять любому врагу и всем превратностям судьбы. Для военных моряков, особенно подводников, известных сплоченностью своих экипажей, многие годы девизом являются слова Героя Советского Союза Магомета Гаджиева, сказанные им в годы Великой Отечественной войны: «Нет нигде такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, где или все погибают или все побеждают». Эти слова олицетворяют единство людей любых национальностей и вероисповедания, связанных узами товарищества и военно-морского братства.

Командующий Северным флотом пожелал всем воинам-североморцам благополучия, мира, согласия и единства в семье и на службе.

Сегодня в честь государственного праздника на всех боевых надводных кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота помимо Андреевского флага были подняты государственный флаг и флаги расцвечивания.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Командующий
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